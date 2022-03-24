Окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії (оновлено)

Мешканців Лівобережного району Маріуполя, який російська армія триває в облозі та щодня завдає по місту авіаударів, закидає бомбами та обстрілює ракетами, окупанти починають масово вивозити на територію Росії.

Як повідомили у Маріупольській міській раді, станом на 24 березня загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі.

"Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорти та інші українські документи, що посвідчують особу. Вивезених людей спершу доставляють у так звані фільтраційні табори від куди потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не та, стверджують у міськраді Маріуполя. Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей.

Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані.

"Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Незважаючи на те, що саме цього хочуть жителі українського міста", – наголошує українська влада Маріуполя.

"Те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну", – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Оновлення. 13:57 у міськраді повідомили, що в Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, а також що Одесу вже взяли.

Окрім того, росіяни в с. Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації – автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.

"Усе це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, а й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни. Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того – евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло", – наголошують у міськраді Маріуполя.

"Україна своїх не кидає. Прохання до всіх – поширюйте правду. Пишіть. Дзвоніть своїм близьким. Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", – звертається до українців міська влада.

Як повідомляли віцепрем’єр – міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, щодня українська влада намагається евакуювати з Маріуполя по 3-4 тисячі людей, які йдуть пішки. Деколи їм доводиться долати по 10-20 кілометрів.