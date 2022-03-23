Російські війська майже знищили Маріуполь, потрібна евакуація всіх цивільних, – Верещук

"Щодня ми намагаємось евакуювати по 3-4 тисячі людей, які йдуть пішки. Деколи їм доводиться долати по 10-20 кілометрів".

Російські військові за вказівкою президента Путіна майже повністю знищили Маріуполь. Усіх цивільних звідти необхідно евакуювати.

Про це в інтерв’ю польському телеканалу TVP World розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"У місті не залишилось інфраструктури, води, тепла, зв’язку, їжі – нічого. Щодня ми намагаємось евакуювати по 3-4 тисячі людей, які йдуть пішки. Деколи їм доводиться долати по 10-20 кілометрів. Люди втомлені, голодні, в них немає можливості добре одягтися. Тому наші волонтери і автобуси добираються до цих мирних жителів, забирають їх з вулиці й вивозять до Запоріжжя", – цитує очільницю міністерства пресслужба Мінреінтеграції .

Ірина Верещук розповіла, як маріупольці виходять з-під вогню, долаючи страх. За її свідченням, є дуже багато випадків, коли окупанти застосовують зброю, стріляючи в біженців, не дозволяють допомогти їм, особливо хворим та знесиленим.

"Серед маріупольців чимало тих, кому необхідна негайна допомога. На щастя, допомагають місцеві лікарі. Вони дуже стомлені, але продовжують працювати. Є також волонтери, які на власних автомобілях намагаються доставити хоча б невелику кількість їжі та ліків", – уточнила Ірина Верещук.