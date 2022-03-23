Російські війська майже знищили Маріуполь, потрібна евакуація всіх цивільних, – Верещук

Російські військові за вказівкою президента Путіна майже повністю знищили Маріуполь. Усіх цивільних звідти необхідно евакуювати.
Про це в інтерв’ю польському телеканалу TVP World розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"У місті не залишилось інфраструктури, води, тепла, зв’язку, їжі – нічого. Щодня ми намагаємось евакуювати по 3-4 тисячі людей, які йдуть пішки. Деколи їм доводиться долати по 10-20 кілометрів. Люди втомлені, голодні, в них немає можливості добре одягтися. Тому наші волонтери і автобуси добираються до цих мирних жителів, забирають їх з вулиці й вивозять до Запоріжжя", – цитує очільницю міністерства пресслужба Мінреінтеграції.
Ірина Верещук розповіла, як маріупольці виходять з-під вогню, долаючи страх. За її свідченням, є дуже багато випадків, коли окупанти застосовують зброю, стріляючи в біженців, не дозволяють допомогти їм, особливо хворим та знесиленим.
"Серед маріупольців чимало тих, кому необхідна негайна допомога. На щастя, допомагають місцеві лікарі. Вони дуже стомлені, але продовжують працювати. Є також волонтери, які на власних автомобілях намагаються доставити хоча б невелику кількість їжі та ліків", – уточнила Ірина Верещук.
За її даними, Червоний Хрест та ООН не мають доступу до міста. Щодня представники цих організацій просять встановити гуманітарний коридор, але доїхати туди їм поки що не вдається.