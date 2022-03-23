Nestle нарешті тимчасово зупиняє в Росії роботу, щоправда, тільки двох брендів - KitKat і Nesquik

"Ми не плануємо отримувати жодного прибутку в цій країні і відповідно не платитимемо податків з нього в майбутньому в Росії", - заявили в компанії.

Nestle оголосила, що тимчасово зупиняє роботу KitKat і Nesquik у Росії через агресію щодо України.

Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

"Ми тимчасово зупиняємо розвиток і присутність відомих брендів Nestlé, серед яких KitKat і Nesquik. Ми вже зупинили імпорт і експорт некритичних продуктів з та у Росію, припинили рекламу та зупинили всі капітальні інвестиції в країні. Звичайно, ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо Росії", - повідомили на сторінці компанії.

У Nestle повідомили, що не планують "отримувати жодного прибутку в цій країні і відповідно не платитимемо податків з нього в майбутньому в Росії".

Щоправда, діяльність компанії в РФ буде мінімізована - тут продаватимуть дитяче та спеціальне медичне харчування.

"Така діяльність не спрямована на отримання прибутку. Це підтримання принципу забезпечення права на харчування", - пояснили в Nestle і додали, що "будь який прибуток буде спрямований на гуманітарну допомогу".

Компанія наголосила, що виділяє для України та її громадян-біженців фінансову і гуманітарну допомогу і продовжить це робити.

Нагадаємо, 17 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. А очільник МЗСУ Дмитро Кулеба підкреслив, що відмова Nestle піти з Росії завдає довгострокової шкоди репутації компанії, яка пропорційна величезним масштабам військових злочинів Москви в Україні.