Депутатам путінської "Єдиної Росії" заборонили виїжджати з РФ без дозволу, – росЗМІ

Для отримання згоди на виїзд вони мають повідомити країну, мету та дату виїзду.

Депутатам путінської "Єдиної Росії" заборонили покидати територію РФ без рішення керівника фракції Володимира Васильєва.

Про це пише російське медіа "Холод" із посиланням на підписане Васильєвим розпорядження.

Якщо депутат захоче виїхати з Росії, він має повідомити Васильєва та зазначити країну, мету та дати виїзду.

Фото: Холод

Західні медіа з посиланням на джерела пишуть, що цього тижня всі "єдинороси" можуть опинитися в санкційному списку. Такий обмежувальний захід розглядається в якості наступного пакету санкцій за війну, розвʼязаною РФ проти України.

Поки під санкції потрапили члени Держдуми РФ, які керували зусиллями з визнання "Л/ДНР", зокрема, спікера Думи В'ячеслава Володіна та лідера російської Компартії Геннадія Зюганова.