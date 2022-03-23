У Байдена готують план переселення вразливих категорій українців

У список можуть потрапити активісти, журналісти та інші.

Адміністрація президента Байдена готує план прискореного переселення вразливих категорій українців, які втікають від розв'язаної Росією війни. На швидкий розгляд заявок можуть претендувати активісти, журналісти, представники ЛГБТК-спільноти, пишуть NBC News. План також передбачає прискорення процедури возз'єднання українців з родичами, які живуть у США.

За інформацією американського телеканалу, Білий дім ще визначає формат реалізації плану. Це може бути, наприклад, програма, подібна до «Пріоритету-2» часів афганської кризи.

Ця категорія була розрахована на афганців, які допомагали США, але не мали права на отримання спеціальних імміграційних віз, це: персонал і перекладачі, які працювали на урядові установи та збройні сили США в Афганістані (за контрактом і наймом); місцеві співробітники американських ЗМІ та учасники американських проєктів.

Тобто всі ті, кого таліби, які захопили владу, могли оголосити «ворогом» через таку співпрацю.

За словами речниці президента США Джен Псакі, зараз у Білому домі тривають внутрішні обговорення того, що ще можна зробити для прийому біженців.

Водночас чимало гуманітарних організацій закликають адміністрацію Байдена надати українцям повний захист, щоб вони могли жити та працювати у США. Для цього біженці мають отримати допомогу від держави, чого «Пріоритет-2» не передбачає.

«Ми закликаємо не ввозити біженців, як ввозили афганців. Вони повинні приймати українців так, як приймали косоварів з Македонії 1999 року – завершуючи розгляд питання про статус біженця вже після прибуття в США, щоб забезпечити всі заходи захисту, на які вони мають право як біженці», - пояснив голова єврейсько-американської гуманітарної організації HIAS Марк Хетфілд.