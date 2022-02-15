У Думі порахували, що Росія видала вже 773 тис. паспортів у ОРДЛО

Заява пролунала на тлі ухвалення постанови про звернення до Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР".

На тимчасово окупованій РФ території Донецької та Луганської областейвже видано не менше ніж 773 тис. російських паспортів.

Таку статистику сьогодні, 15 лютого, на засіданні Державної думи Росії навів депутат від владної партії "Єдина Росія" В’ячеслав Макаров.

"За останньою інформацією, у Донецькій і Луганській народних республіках вже 773 тисячі наших співвітчизників, і Росія має їх захистити", – цитує Макарова "Радіо Свобода".

Заява Макарова пролунала на тлі ухвалення постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна "про необхідність визнання" терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

10 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав запит у ОБСЄ про доповідь щодо видачі паспортів РФ громадянам України, які проживають у непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей.

Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Російської Федерації населенню частини територій українського Донбасу президент РФ Володимир Путін підписав у квітні 2019 року. Рішення викликало жорстку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума РФ підтримала направлення президентові Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння.

Раніше Путін доручив проаналізувати ідею про перерахунок соцвиплат та пільг мешканцям "ДНР" та "ЛНР" з російськими паспортами. Соцвиплати мають перерахувати через портал держпослуг без надання даних про прописку.