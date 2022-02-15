Визнання “ЛНР” і “ДНР” не матиме жодних правових наслідків, – Ніколенко

Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за “незалежні суб’єкти”.

Визнання “ЛНР” і “ДНР” не матиме жодних правових наслідків. На цьому у коментарі наголосив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за “незалежні суб’єкти”, так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі”, – сказав він.

Ніколенко зазначив, що підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки. “Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти”, – зауважив він.

Речник українського зовнішньополітичного відомства закликав Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту.

Нагадаємо, Російська Державна дума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

На розгляді були два варіанти – перший пропонував невідкладне звернення, що було ініційовано Компартією РФ, другий, пропонований "Єдиною Росією", передбачав спершу звернутись по консультації до МЗС. Держдума підтримала перший проєкт.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зі свого боку уточнив, що поки "жодних офіційних рішень про визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" не ухвалювали".

Згідно з пропозиціями, Держдума звертається до Путіна з проханням визнати державні утворення терористів "як самостійні, суверенні та незалежні держави". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Раніше Росія визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.

Раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.