Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"

Російські депутати вважають, що визнання "ДНР" і "ЛНР" "створить основи для забезпечення гарантій безпеки та захист жителів республки від зовнішніх загроз".

Російська Державна дума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Про це пише провладне агентство ТАСС.

Звернення до Путіна про визнання незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР" підтримав 351 (з 450) депутат Держдуми РФ.

На розгляді були два варіанти – перший пропонував невідкладне звернення, що було ініційовано Компартією РФ, другий, пропонований "Єдиною Росією", передбачав спершу звернутись по консультації до МЗС.

Пропозиція "єдиноросів" набрала менше голосів – 310.

Голова Думи Володін заявив, що звернення Путіну буде спрямовано невідкладно. За його словами, цитованими ще одним провладним агентством РИА Новости, депутати вважають, що визнання "ДНР" і "ЛНР" "створить основи для забезпечення гарантій безпеки та захист жителів республки від зовнішніх загроз".

Речник Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що поки "жодних офіційних рішень про визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" не ухвалювали".

Нагадаємо, що "ДНР" і "ЛНР" є не республіками, а підтримуваними Росією окупованими територіями. Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" фактично означатиме її вихід із Мінських домовленостей. Верховна Рада звернулась до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати результати голосування в Думі і посилити санкції.

Учора Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР".

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ЛДНР" депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня. Також аналогічне звернення зробили "єдинороси".

Згідно з пропозиціями, Держдума звертається до Путіна з проханням визнати державні утворення терористів "як самостійні, суверенні та незалежні держави". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Раніше Росія визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.