Сьогодні до України з візитом прибуде глава МЗС Італії

Метою візиту є демонстрація солідарності на тлі агресивних дій Росії.

Сьогодні, 15 лютого, до України з візитом прибуде міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що метою візиту є демонстрація солідарності Італії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Міністри закордонних справ проведуть переговори, ключовими темами яких стане підтримка України у протидії російській агресії, поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі.

Орієнтовно о 17:20 Дмитро Кулеба та Луїджі Ді Майо зроблять заяви для ЗМІ.

Нагадаємо, Луїджі Ді Майо уже був в Україні - у червні минулого року він приїжджав до Києва для участі в бізнес-форумі.

До цього востаннє міністр закордонних справ Італії відвідував Україну в січні 2018 року. Тоді цю посаду займав Анжеліно Альфано.