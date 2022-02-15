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Канада передасть Україні летальну зброю та кредит на $400 млн, – Трюдо

"Ситуація стрімко загострюється, і ми демонструємо свою рішучість".

Канада передасть Україні летальну зброю та кредит на $400 млн, – Трюдо
Фото: vectornews.net

У Канаді схвалили рішення про постачання Києву летальних озброєнь на $6,1 млн і надання 500 млн канадських доларів (приблизно $393 млн) фінансової допомоги з урахуванням загострення ситуації на кордоні з Росією.

Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передає "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками переговорів з українськими партнерами та з урахуванням загострення ситуації я схвалив виділення Україні летальної зброї та боєприпасів на суму 7,8 млн канадських доларів ($6,1 млн, – ред.)", – сказав прем'єр журналістам.

"Ситуація стрімко загострюється, і ми демонструємо свою рішучість… Канадцям та всьому світу важливо знати, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну, її незалежність, цілісність та суверенітет, включаючи її право на самооборону", – додав Трюдо.

На сайті канадського уряду зазначається, що військове обладнання включає кулемети, пістолети, карабіни, 1,5 млн патронів, снайперські гвинтівки та інше. 

Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував Трюдо за підтримку.

"Дякую Канаді і Ддастіну Трюдо за вчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!" – написав він. 

Нагадаємо, 13 лютого до України прибули ще два літаки з військовою допомогою США в рамках пакету у розмірі 200 млн доларів. Того ж дня Литва надіслала до України партію "Стінгерів".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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