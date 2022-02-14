Держдеп підтвердив переміщення американських дипломатів з Києва до Львова

Державний департамент Сполучених Штатів підтвердив інформацію про тимчасове переміщення персоналу посольства США з Києва до Львова. Як повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, наразі процес тимчасового перенесення посольства з Києва до Львова триває.
"Ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ", - наводить слова Блінкена пресслужба Держдепу.
Повідомляється, що посольство продовжить взаємодію з українським урядом та координуватиме дипломатичні відносини в Україні, а також продовжить інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи.
Разом із тим, у Держдепі зазначили, що перенесення є звичайним запобіжним заходом і не скасовує підтримку України, підкресливши, що США "непохитні у прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України".
Крім того, США продовжують працювати над досягненням дипломатичного рішення та взаємодії з російським урядом.
Також наголошується, що "шлях для дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно".
Блінкен також закликав американців, що залишилися в Україні, негайно покинути її територію заради їх безпеки. "Громадяни США, яким потрібна екстрена допомога в Україні, повинні заповнити онлайн-форму, і Державний департамент за необхідності вживе заходів", - наголосив держсекретар США.
Речник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що причиною такого кроку стала "постійна ескалація та загрозлива військова позиція" Росії.
"Постійна ескалація з боку Росії та загрозлива військова позиція змусили Державний департамент вжити заходів для захисту наших співробітників. Ми тимчасово перемістили основну команду персоналу та операцій в Україні до Львова", - написав Прайс у Twitter.
Russia’s continued escalation and threatening military posture have led the @StateDept to take actions to protect our staff. We have temporarily relocated a core team of staff and operations within Ukraine to Lviv. https://t.co/ei7pyu54QX— Ned Price (@StateDeptSpox) February 14, 2022