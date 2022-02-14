Держдеп підтвердив переміщення американських дипломатів з Києва до Львова

У Держдепі зазначили, що перенесення є звичайним запобіжним заходом.

Державний департамент Сполучених Штатів підтвердив інформацію про тимчасове переміщення персоналу посольства США з Києва до Львова. Як повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, наразі процес тимчасового перенесення посольства з Києва до Львова триває.

"Ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ", - наводить слова Блінкена пресслужба Держдепу.

Повідомляється, що посольство продовжить взаємодію з українським урядом та координуватиме дипломатичні відносини в Україні, а також продовжить інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи.

Разом із тим, у Держдепі зазначили, що перенесення є звичайним запобіжним заходом і не скасовує підтримку України, підкресливши, що США "непохитні у прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім того, США продовжують працювати над досягненням дипломатичного рішення та взаємодії з російським урядом.

Також наголошується, що "шлях для дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно".

Блінкен також закликав американців, що залишилися в Україні, негайно покинути її територію заради їх безпеки. "Громадяни США, яким потрібна екстрена допомога в Україні, повинні заповнити онлайн-форму, і Державний департамент за необхідності вживе заходів", - наголосив держсекретар США.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що причиною такого кроку стала "постійна ескалація та загрозлива військова позиція" Росії.

"Постійна ескалація з боку Росії та загрозлива військова позиція змусили Державний департамент вжити заходів для захисту наших співробітників. Ми тимчасово перемістили основну команду персоналу та операцій в Україні до Львова", - написав Прайс у Twitter.