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Байден запевнив Зеленського в "миттєвій та рішучій" реакції США на "будь-яку подальшу агресію Росії проти України"

Лідери країн погодилися з важливістю продовження дипломатичних зусиль.

Байден запевнив Зеленського в "миттєвій та рішучій" реакції США на "будь-яку подальшу агресію Росії проти України"
Фото: РБК-Україна

Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський ввечері 13 лютого провели телефонну розмову. Байден запевнив українського колегу, що реакція Сполучених Штатів на подальше вторгнення РФ до України буде миттєвою та рішучою.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що лідери двох країн погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України.

Президент Зеленський повідомив, що обговорив разом із лідером США безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію, анонсувавши деталі розмови.

Глава держави пообіцяв деталі розмови повідомити згодом.

Нагадаємо, що 12 лютого президент США Джозеф Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели телефонну розмову щодо нарощування військ навколо України. Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення в Україну, США та союзники накладуть на Росію швидкі та серйозні санкції.

Перед розмовою з Байденом Путін встиг поспілкуватися із французьким президентом Еммануелем Макроном. У Кремлі повідомили, що під час розмови, яка тривала понад півтори години, співрозмовники обговорили "українську кризу".

13 лютого президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем питання мирного врегулювання на Донбасі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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