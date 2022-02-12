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Макрон і Путін обговорили ситуацію навколо України

Говорили майже 2 години.

Макрон і Путін обговорили ситуацію навколо України
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон та Росії Володимир Путін 12 лютого поговорили по телефону. Темою розмови була ситуація на кордонах України.

Про це повідомляє Интерфакс.

"Макрон протягом 1 години 40 хвилин обговорював у телефонній розмові з Путіним ситуацію навколо України, повідомили у Єлисейському палаці", - йдеться в повідомленні.

Також 12 лютого запланована розмова Путіна і президента США Джо Байдена.

8 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час його дискусій із президентом РФ Володимиром Путіним та українським колегою Володимиром Зеленським йому вдалося "досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках до безпеки регіону".

12 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив що, якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої трансатлантичної відповіді.

12 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ про можливе вторгнення РФ вже наступного тижня. За його словами, Україна повинна розраховувати на себе та своїх військових.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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