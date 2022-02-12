Німеччина закликала своїх громадян виїхати з України

Громадянам ФРН слід зважити, чи є в їх присутності в Україні "екстрена необхідність".

Німеччина закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення в країну російських військ.

МЗС у Берліні заявив в суботу, 12 лютого, що громадянам ФРН слід зважити, чи є в їх присутності на території України "екстрена необхідність", інформує DW.

За останню добу майже 20 країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок в Україну або покинути її територію через загрозу російської агресії. Окрім Німеччини, відповідні заяви зробили США, Австралія, Великобританія, Бельгія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Японія і Південна Корея.

У більшості випадків йдеться про рекомендації. Однак південнокорейський МЗС ввів заборону на поїздки в Україну.

12 лютого російське МЗС ухвалило рішення про оптимізацію штату дипломатичних місій на території України.

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

Державний департамент США оголосив в суботу, 12 лютого, що частина співробітників посольства в Києві залишає Україну.