Порошенко закликав лідерів фракцій зібратися на погоджувальну раду пообіді

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко після зустрічі з Головою Верховної Ради Стефанчуком повідомив, що на 13 годину призначена ще одна зустріч щодо термінового засідання погоджувальної ради та позачергового засідання парламенту. Про це він сказав журналістам.

«Щойно закінчилася зустріч нас як керівництва двох політичних партій і фракцій в парламенті з Головою Верховної Ради, яка відбулася за нашою ініціативою. Ми наголосили, що сьогодні в цій ситуації, коли евакуюються посольства, коли іноземні держави закликають своїх громадян негайно покинути Україну, коли оприлюднюються плани напрямки ударів Росії, в тому числі з планами оточення наших військ, ми вважаємо злочинною будь-яку бездіяльність», – сказав Порошенко.

«Спільна позиція – ми вимагали від Голови Верховної Ради негайно сьогодні зібрати засідання Верховної Ради України. Надзвичайне. Не для того, щоб когось налякати. Не для того, щоб сіяти паніку. А навпаки продемонструвати рішучість та ефективність дій влади – в тому числі законодавчої – з підготовки і відсічі російській агресії. Заспокоїти людей. Захистити Україну. Підвищити боєздатність і обороноздатність нашої держави», – говорить п’ятий Президент.

«Ми домовилися, що на першу годину ми повертаємось сюди. Попросили, щоб Голова Верховної Ради – він має це право – скликав засідання погоджувальної ради. Погоджувальна рада може оголошувати позачергове засідання. І о першій годині ми знову будемо тут», – зазначає Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» звернувся до інших фракцій та депутатських груп із закликом підтримати цю ініціативу.

«Провести засідання погоджувальної ради, підготуватися до засідання Верховної Ради, яке ми пропонуємо провести сьогодні. Озброїти українців абсолютно чітким ретельним планом щодо наших подальших дій. Звернутися і до прем’єр-міністра, і до уряду, і до Зеленського взяти участь в цьому засіданні. Засідання повинно мати закритий характер. Провести і розробити комунікаційну стратегію для того, щоб проінформувати суспільство щодо подальших дій влади для захисту людей», – наголосив Порошенко.