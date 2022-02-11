Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте, яка перебуває з візитом в Україні, побувала на лінії розмежування у Луганській області. Вона ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська" та оглянула сервісну зону КПВВ "Щастя".
У поїздці на Луганщину високу гостю супроводжував голова українського уряду Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.
На думку українського прем’єра, спільний візит на контактну лінію з очільницею литовського уряду демонструє скоординованість та єдність партнерів України.
Денис Шмигаль подякував Литві за надання гуманітарної допомоги, зокрема для розбудови соціальної інфраструктури на постраждалих українських територіях.
Прем’єр-міністр Литви зі свого боку запевнила, що друзі й партнери України намагаються зробити все для того, щоб забезпечити деескалацію конфлікту й підтримати нашу державу.
Нагадаємо, 10-11 лютого прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте перебуває з робочим візитом в Україні. Вчора зустрілася з українським колегою Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським.
У січні цього року стало відомо, що Литва передасть українській армії американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger та тепловізори.