На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
ГоловнаПолітика

Прем’єрка Литви побувала на лінії розмежування у Луганській області

Інгріда Шимоніте відвідала КПВВ "Щастя" та "Станиця Луганська"

Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте, яка перебуває з візитом в Україні, побувала на лінії розмежування у Луганській області. Вона ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська" та оглянула сервісну зону КПВВ "Щастя".

Фото: kmu.gov.ua

У поїздці на Луганщину високу гостю супроводжував голова українського уряду Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

На думку українського прем’єра, спільний візит на контактну лінію з очільницею литовського уряду демонструє скоординованість та єдність партнерів України.

Денис Шмигаль подякував Литві за надання гуманітарної допомоги, зокрема для розбудови соціальної інфраструктури на постраждалих українських територіях.

Прем’єр-міністр Литви зі свого боку запевнила, що друзі й партнери України намагаються зробити все для того, щоб забезпечити деескалацію конфлікту й підтримати нашу державу.

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Нагадаємо, 10-11 лютого прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте перебуває з робочим візитом в Україні. Вчора зустрілася з українським колегою Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським. 

У січні цього року стало відомо, що Литва передасть українській армії американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger та тепловізори

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також