Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте, яка перебуває з візитом в Україні, побувала на лінії розмежування у Луганській області. Вона ознайомилася з роботою КПВВ "Станиця Луганська" та оглянула сервісну зону КПВВ "Щастя".

Фото: kmu.gov.ua

У поїздці на Луганщину високу гостю супроводжував голова українського уряду Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

На думку українського прем’єра, спільний візит на контактну лінію з очільницею литовського уряду демонструє скоординованість та єдність партнерів України.

Денис Шмигаль подякував Литві за надання гуманітарної допомоги, зокрема для розбудови соціальної інфраструктури на постраждалих українських територіях.

Прем’єр-міністр Литви зі свого боку запевнила, що друзі й партнери України намагаються зробити все для того, щоб забезпечити деескалацію конфлікту й підтримати нашу державу.

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Нагадаємо, 10-11 лютого прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте перебуває з робочим візитом в Україні. Вчора зустрілася з українським колегою Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським.

У січні цього року стало відомо, що Литва передасть українській армії американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger та тепловізори.