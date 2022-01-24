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Литва передасть Україні ПЗРК Stinger та тепловізори

Вартість тепловізорів складає 342 тисячі євро. 

Литва передасть Україні ПЗРК Stinger та тепловізори
Арвідаса Анушаускас
Фото: Хартия 97

Литва передасть українській армії американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger та тепловізори. 

Відповідний проєкт парламентської постанови, що передбачає безкоштовну передачу 24 тепловізорів від збройних сил Литви до ЗСУ, вже готовий. Про це пише LRT з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса. 

"Щиро сподіваємося, що Україна не потребуватиме цього переданого озброєння. Країни Балтії закликають Росію припинити агресивну та безвідповідальну поведінку", – заявив він.

Вартість тепловізорів складає 342 тисячі євро, їх передадуть спецназу. 

Естонія планує передати Україні протитанкові ракети Javelin. Також вона хотіла поставити гаубиці Д-30 східнонімецького походження, але уряд Німеччини заблокував це.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування таким рішенням і сказав, що українці памʼятатимуть це десятиріччами.

Запит Естонії, Латвії та Литви на передачу Україні зброї американського походження Держдеп погодив минулого тижня. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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