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У Брюсселі під час мітингу проти ковід-обмежень розгромили фасад офісу Борреля

Голова європейської дипломатії суворо засудив "беззмістовні руйнування і насильство".

У Брюсселі під час мітингу проти ковід-обмежень розгромили фасад офісу Борреля
Офіс Європейської служби зовнішніх дій
Фото: Скріншот відео

У Брюсселі під час сутичок, влаштованих окремими учасниками протесту проти коронавірусної політики уряду, розгромили вхід до офісу Європейської служби зовнішніх дій.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на бельгійські ЗМІ.

За даними правоохоронних органів, на акцію вийшли близько 50 тисяч людей, і спершу мітинг проходив мирно. Однак, після відмови розходитись та кількох інцидентів поліція почала розганяти учасників водометами. Після цього більш радикально налаштовані протестувальники почали сутички з правоохоронцями, під час яких постраждали автомобілі та будівлі, зокрема – офіс Європейської служби зовнішніх дій.

Пізніше поліція Брюсселя повідомила, що госпіталізації потребували троє правоохоронців і 12 учасників протесту. Затримали близько 70 людей.

Прем’єр-міністр Александр де Кроо висловив обурення насильством.

"Кожен може вільно виражати свої погляди, але наше суспільство ніколи не прийме сліпого насильства, і тим більш щодо правоохоронців", – заявив він.

Міністерка внутрішніх справ Аннелі Верлінден подякувала поліції за те, що вони "робили усе можливе, щоб втримати ситуацію під контролем".

"Суворо засуджую беззмістовні руйнування і насильство на сьогоднішній демонстрації у Брюсселі", –відреагував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, додавши фото з розбитим фасадом офісу.

Зазначимо, що мітинг у Брюсселі відбувався слідом за демонстраціями в інших європейських столицях у суботу, які також зібрали тисячі незгодних із політикою своїх урядів для протидії епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, в грудні в Брюсселі також мітингували проти вакцинації. На акцію вийшли у тому числі ті, хто отримав щеплення, водночас вони виступають проти введення вакцинації як зобовʼязання. Під час акції сталися сутички з правоохоронцями.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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