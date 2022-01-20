​У Нідерландах музеї та театри на знак протесту відкрилися як спортзали та перукарні

Так заклади висловили свій протест проти продовження загальнонаціонального карантину.

Фото: dalkeyga.com

У Нідерландах театри та музеї відкрилися в якості спортзалів та перукарень на знак протесту проти карантинних обмежень, запроваджених урядом.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що таким чином заклади висловили свій протест проти продовження загальнонаціонального карантину в секторі мистецтва тоді, як деякі інші обмеження було послаблено.

Фото: zimbio.com

Локдаун у Нідерландах було запроваджено у грудні, однак вже в середині січня частину обмежень скасували. Зокрема, було відновлено роботу магазинів, які не продають товари першої необхідності, тренажерних залів, перукарень, манікюрних салонів та борделів. Натомість кінотеатри, музеї, театри та концертні майданчики залишаються закритими.

Через це десятки мистецьких організацій приєдналися до протесту, який вони назвали "Театральний перукар". Так, 19 січня театри відкрилися як перукарні, а деякі музеї – як спортзали.

Наразі, згідно з даними уряду Нідерландів, у країні зафіксували майже 243 тисячі нових випадків зараження коронавірусом протягом останнього тижня.

Фото: @FransHalsMuseum

Нагадаємо, 19 грудня минулого року в Нідерландах оголосили “болісний" рідзвяний локдаун до 14 січня.