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У Білорусі затримали письменника і журналіста Северина Квятковського

Про причини затримання наразі інформації немає.

У Білорусі затримали письменника і журналіста Северина Квятковського
Северин Квятковський
Фото: Радіо Свобода

У Білорусі затримали письменника, журналіста, менеджера культурних та медіапроєктів Северина Квятковського. Як повідомляє Радіо Свобода, затримання відбулось біля його будинку після того, як він повернувся з-за кордону.

Про причини затримання наразі інформації немає.

Квятковський працював на Радіо Свобода у період 2002-2008 років, а з 2012-го – веде блоги на білоруській службі Радіо Свобода.

Северин Квятковський – член Білоруської асоціації журналістів, Спілки білоруських письменників та ПЕН-центру. Автор кількох книг.

Нагадаємо, у грудні Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило видання "Радіо Свобода" екстремістським формуванням. Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.

23 грудня у Мінську затримали журналіста білоруської служби Радіо Свобода Олега Груздиловича. Силовики в масках прийшли до нього додому та виламали двері.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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