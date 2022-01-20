У Білорусі затримали письменника і журналіста Северина Квятковського

Про причини затримання наразі інформації немає.

У Білорусі затримали письменника, журналіста, менеджера культурних та медіапроєктів Северина Квятковського. Як повідомляє Радіо Свобода, затримання відбулось біля його будинку після того, як він повернувся з-за кордону.

Про причини затримання наразі інформації немає.

Квятковський працював на Радіо Свобода у період 2002-2008 років, а з 2012-го – веде блоги на білоруській службі Радіо Свобода.

Северин Квятковський – член Білоруської асоціації журналістів, Спілки білоруських письменників та ПЕН-центру. Автор кількох книг.

Нагадаємо, у грудні Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило видання "Радіо Свобода" екстремістським формуванням. Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.

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