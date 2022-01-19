"Немає нічого такого, що Росія говорить партнерам про Україну, чого б Україна не знала", – Кулеба після зустрічі з Блінкеном

Міністр підкреслив, що конфлікт з Росією буде завершено тільки тоді, коли останній російських солдат залишить окуповані території.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перемовини із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили російську агресію та дипломатичні шляхи для її завершення.

Про це Кулеба повідомив на брифінгу. Він заявив, що партнери нічого не обговорюють про Україну без України.

"Немає нічого такого, що Росія говорить партнерам про Україну, чого б Україна не знала", – заявив він.

США підтримують відновлення нормандського формату на рівні лідерів і зусилля в Тристоронній контактній групі.

"У цього конфлікту є лише одне рішення, і це рішення дипломатичне. Якщо Росія щиро прагне політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори з НАТО, США... І цей конфлікт буде завершено тільки тоді, коли останній російських солдат залишить окуповані території", – додав міністр.

Блінкен заявив, що прибув для підтвердження непохитної підтримки України в часи безпрецедентної загрози з боку Росії.

"Сьогодні Росія накопичила близько 100 000 сил на кордоні з Україною і вони нашвидкоруч можуть подвоїти кількість військових. Російська агресія призвела до загибелі 14 000 людей", – додав він.

Він підкреслив, що про візит до Києва його попросив президент США Джо Байден. Блінкен додав, що Штати додатково виділять 300 млн доларів допомоги Україні. Він закликав українських політиків бути єдиними.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі Блінкена з українським президентом держсекретар наголосив, що США сподіваються на дипломатичне вирішення конфлікту, який розпалює Росія, та готові до серйозної відповіді на можливу агресію проти України.

Завтра Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, а 21 січня – з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Швейцарії. Після цього представники США знову проведуть перемовини з Україною.