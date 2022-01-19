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Гутерреш пропонував Меркель посаду в ООН, але вона відмовилась (оновлено)

Колишня канцлерка не захотіла очолити консультативну раду, яку створюють в ООН.

Гутерреш пропонував Меркель посаду в ООН, але вона відмовилась (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пропонував ексканцлерці ФРН, 67-річній Ангелі Меркель обійняти консультативну посаду в одній із структур Організації Об'єднаних Націй. 

За даними агентства dpa, йдеться про позицію голови консультативної ради з глобальних суспільних благ, які могли б послужити на користь всього людства. Серед компетенцій цього органу мають опинитися питання міжнародного регулювання, зокрема, у сфері торгівлі чи безпеки польотів, передає DW.

Свою пропозицію Гутерреш виклав у листі.

Меркель відхилила цю пропозицію.

В офісі колишньої канцлерки агентству dpa розказали, що вона "розмовляла з генеральним секретарем ООН минулого тижня, подякувала йому і дала зрозуміти, що не прийме цю пропозицію".

Консультативний орган із глобальних суспільних благ – один із флагманських проєктів Гутерреша, який він просуває в межах реформування ООН. У червні 2021 року Гутерреша затвердили на посаді генсека ООН на другий п'ятирічний термін – із 1 січня 2022 до 31 грудня 2026 року.

Ангела Меркель очолювала уряд ФРН із 2005 року. У жовтні 2018 року вона оголосила, що  як кандидат на посаду канцлера ФРН участі у виборах до бундестагу в 2021 році не братиме.

Перед тим, як залишити посаду, Меркель заявила, що не планує надалі займатися політикою. "Зараз я ще не знаю, чим займуся. Я вже казала: спочатку трохи відпочину, а потім подивимося", – зазначила Меркель.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключив можливість того, що колишня канцлерка може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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