Новий уряд Німеччини обговорить зупинку "Північного потоку-2" в разі нової агресії РФ щодо України

Разом з тим Німеччина готова вступити в "серйозний діалог" з Росією з питань безпеки в Європі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новий уряд ФРН поставить на обговорення питання зупинки газопроводу "Північний потік - 2", якщо Росія почне широкомасштабне вторгнення в Україну.

Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Politico.

"Зрозуміло, що це буде висока ціна і все це доведеться обговорювати, якщо буде військове вторгнення проти України", – сказав Шольц, відповідаючи на питання, чи є покарання за "Північний потік - 2" частиною "серйозних економічних витрат", якими пригрозила Німеччина Росії у випадку її вторгнення до України.

Шольц сказав, що його уряд "підтримує всі аспекти" угоди, яку його попередниця Ангела Меркель досягла з президентом США Джо Байденом минулого року, згідно з якою Німеччина пообіцяла вжити заходів на національному рівні та наполягати на санкціях ЄС, якщо Росія "використовуватиме енергію як зброю" або якщо та вчинить подальші агресивні дії проти України".

При цьому канцлер Німеччини продемонстрував готовність розмовляти з Москвою, сказавши, що "ми, звичайно, готові вступити в серйозний діалог з Росією з питань безпеки в Європі".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.