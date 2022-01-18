Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
ГоловнаСвіт

Білий дім: Росія здатна почати вторгнення в Україну будь-якої миті

У Білому домі нагадали, що РФ спровокувала безпекову кризу у Європі, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України.

Білий дім: Росія здатна почати вторгнення в Україну будь-якої миті
Фото: EPA/UPG

Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Зараз ми перебуваємо у стані, коли Росія може будь-якої миті почати атаку в Україні", - наводить її слова "Інтерфакс-Україна".

"Де ми перебуваємо зараз: президент (РФ Володимир - ред.) Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України, що включає нещодавнє перекидання російських військ до Білорусі для спільних навчань та проведення додаткових навчань на східному кордоні України", - зазначила представник Білого дому.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також