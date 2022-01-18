Білий дім: Росія здатна почати вторгнення в Україну будь-якої миті

У Білому домі нагадали, що РФ спровокувала безпекову кризу у Європі, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України.

Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Зараз ми перебуваємо у стані, коли Росія може будь-якої миті почати атаку в Україні", - наводить її слова "Інтерфакс-Україна".

"Де ми перебуваємо зараз: президент (РФ Володимир - ред.) Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України, що включає нещодавнє перекидання російських військ до Білорусі для спільних навчань та проведення додаткових навчань на східному кордоні України", - зазначила представник Білого дому.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.