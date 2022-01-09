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Блінкен не очікує прориву від перемовин США та Росії

"Дуже складно побачити прогрес, коли Росія приставила пістолет до голови України".

Блінкен не очікує прориву від перемовин США та Росії
Фото: kmu.gov.ua

Держсекретар США Ентоні Блінкен не очікує прориву на американсько-російських перемовинах з питань безпеки наступного тижня, але сподівається, що можуть бути галузі, в яких сторони можуть домовитися.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN, передає "Голос Америки".

"Не думаю, що ми станемо свідками якихось проривів наступного тижня", - сказав Блінкен.

"У нас буде можливість викласти свої міркування. Росіяни зроблять те саме, і ми подивимося, чи є підстави для руху вперед", – додав він.

За словами Блінкена, будь-який прогрес залежатиме від дій обох сторін.

"Будь-який рух до вирішення проблем має відбуватися на взаємній основі", - зазначив держсекретар.

Він наголосив, що в умовах нарощування російської військової сили біля кордонів з Україною досягнення прогресу буде складним, якщо не неможливим.

"Дуже складно побачити [реальний прогрес] в умовах ескалації, коли Росія приставила пістолет до голови України, розмістивши 100 тисяч військовослужбовців біля її кордонів", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, завтра представники Росії та США проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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