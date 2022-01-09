Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Саудівську принцесу Басму звільнили після трьох років увʼязнення
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
США на перемовинах з РФ хочуть обговорити розміщення ракет у Європі для вирішення кризи в Україні, – WP
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
NYTimes виклало карту з місцями скупчень російських військ біля українського кордону
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
Українці зібрали мітинг під стінами Білого дому
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
Атака на ГЗК: росіяни атакують Ferrexpo
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поранили на Донбасі українського воїна

Ворог два рази порушив режим тиші.

Окупанти поранили на Донбасі українського воїна
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Від початку неділі, 9 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 7 січня на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також