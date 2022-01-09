Організаторами заходу стали ініціатива “Рух опору капітуляції” та громадська організація “Вільні люди”.
Учасники акції закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Росії – сказати “ні” Путіну та його імперській політиці.
Люди зібралися на Михайлівській площі, а потім рушили до будинку МЗС.
Мітингувальники також вимагали "засудити ввід окупаційних військ ОДКБ на територію Казахстану".
Зазначимо, сьогодні акції відбудуться і у США. У Чикаго – о 15:00 (місце – Water Tower, Michigan Avenue), а у Нью-Йорку – о 14:00 (Union Square Park).
Нагадаємо, завтра представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ.
На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.
Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.