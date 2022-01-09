В акції взяло участь майже 300 активістів.

Фото: Макс Требухов

Києві відбулася акція “Скажи Путіну Ні”, у якій взяли участь майже 300 активістів.

Організаторами заходу стали ініціатива “Рух опору капітуляції” та громадська організація “Вільні люди”.

Фото: Макс Требухов

Учасники акції закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Росії – сказати “ні” Путіну та його імперській політиці.

Фото: Макс Требухов

Люди зібралися на Михайлівській площі, а потім рушили до будинку МЗС.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активісти тримали у руках плакати з гаслами “SayNOtoPutin” і “UkrainiansWillResist” – “Скажи Путіну НІ” і “Українці чинитимуть опір”.

Фото: Макс Требухов

Мітингувальники також вимагали "засудити ввід окупаційних військ ОДКБ на територію Казахстану".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Зазначимо, сьогодні акції відбудуться і у США. У Чикаго – о 15:00 (місце – Water Tower, Michigan Avenue), а у Нью-Йорку – о 14:00 (Union Square Park).

Нагадаємо, завтра представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.