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Кияни закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Путіна

В акції взяло участь майже 300 активістів.

Фото: Макс Требухов
У Києві відбулася акція “Скажи Путіну Ні”, у якій взяли участь майже 300 активістів.

Організаторами заходу стали ініціатива “Рух опору капітуляції” та громадська організація “Вільні люди”.

Фото: Макс Требухов

Учасники акції закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Росії – сказати “ні” Путіну та його імперській політиці.

Фото: Макс Требухов

Люди зібралися на Михайлівській площі, а потім рушили до будинку МЗС.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Активісти тримали у руках плакати з гаслами “SayNOtoPutin” і “UkrainiansWillResist” – “Скажи Путіну НІ” і “Українці чинитимуть опір”.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Мітингувальники також вимагали "засудити ввід окупаційних військ ОДКБ на територію Казахстану".

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Зазначимо, сьогодні акції відбудуться і у США. У Чикаго – о 15:00 (місце – Water Tower, Michigan Avenue), а у Нью-Йорку – о 14:00 (Union Square Park).

Нагадаємо, завтра представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. 

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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