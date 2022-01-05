Засідання Комісії Україна-НАТО пройде 10 січня

Захід пройде на два дні раніше, ніж засідання Ради Росія-НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 січня відвідає Брюссель для участі в засіданні Комісії Україна-НАТО.

Про це він повідомив у Twitter.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", – зазначив він.

Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Пропозицію провести найближчими днями Комісію Україна-НАТО під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом озвучив український президент. Байден це підтримав.

Комісія Україна-НАТО засідатиме кількома днями раніше, ніж відбудеться Рада Росія-НАТО. На 10 січня Росія запланувала перемовини з США, вони пройдуть у Женеві. Участь президентів Джо Байдена і Володимира Путіна не передбачається.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

30 грудня відбулася друга за місяць телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Американський лідер нагадав Путіну про санкції в разі нового вторгнення до України.

2 січня Байден говорив із Володимиром Зеленським. Він засвідчив усебічну підтримку України.