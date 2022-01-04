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Голови МЗС країн НАТО проведуть позачергове засідання через війська РФ біля України

Зустріч відбудеться під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу проведуть позачергове засідання 7 січня. Головною темою зустрічі стане накопичення Росією військ на окупованих територіях України та біля неї.

Про це НАТО повідомило 4 січня.

"Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудуться відеозв’язком у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ НАТО обговорюватиме військове нарощування Росії в Україні та навколо неї та ширше коло питань у контексті європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч відбудеться під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Напередодні у НАТО підтвердили заплановані на 12 січня перемовини з Росією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що будь-який діалог з Росією "повинен вестися на основі взаємності, з урахуванням занепокоєння НАТО щодо дій Росії... і з консультаціями з європейськими партнерами НАТО".

До цього, 10 січня, мають відбутися переговори в форматі Росія-США. Вони проходитимуть у Женеві, участь президентів Володимира Путіна і Джо Байдена не передбачається. На перемовинах, як очікується, піднімуть теми безпекової ситуації довкола України та діяльність НАТО в Європі.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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