​Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини можуть відвідати Україну в лютому

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини можуть здійснити спільний візит в Україну в лютому на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Про це йшлося під час телефонної розмови Кулеби з новим міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, повідомила пресслужба українського МЗС.

"Сторони також домовилися про спільний візит в Україну міністрів закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини, який вони планують здійснити в лютому на запрошення міністра закордонних справ України", - зазначається в повідомленні.

Співрозмовники обговорили підготовку Чехії до головування в Європейському Союзі в другій половині 2022 року.

"Чеський міністр запевнив Дмитра Кулебу, що європейська інтеграція України буде важливим пріоритетом головування Чехії в ЄС, а також висловив підтримку формату асоційованого тріо України, Грузії та Молдови", - інформує прес-служба.

Кулеба також привітав Ліпавського з призначенням на посаду глави МЗС Чехії.

Нагадаємо, 17 грудня президент Чехії Мілош Земан призначив новий склад уряду на чолі з Петром Фіалою.

Новий коаліційний уряд Чехії складається з п'яти партій: Громадянської демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу – Чехословацької народної партії та партії ТОП-09 (об'єднаних у коаліцію "Разом"), а також Чеської піратської партії та партії "Старости та незалежні" (коаліція "Пірати і старости").

У чеському кабінеті - 17 міністрів та прем'єр.