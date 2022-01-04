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У Чилі під час акції протесту на поліцейських випустили бджіл

Комахи вжалили сімох правоохоронців, їх довелося госпіталізувати.

У Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників перед президентським палацом у Сантьяго, проте їх покусали бджоли.

Про це повідомляє агентство SBSNews.

Пасічники взяли з собою 60 вуликів, у яких було 10 тисяч бджіл. Комахи вжалили сімох поліцейських, їх госпіталізували.

Четверо бджолярів після пікету були затримані.

У країні через тривалу посуху дуже постраждало бджільництво. Бджолярі вимагали від влади підтримки галузі: зокрема, підвищення ціни на мед або надання субсидій. Вони попросили про зустріч із президентом.

Представник міністерства сільського господарства в регіоні Сантьяго сказав, що уряд стурбований впливом посухи на бджіл. За його словами, вони вже надають допомогу 20 громадам, які мають серйозний дефіцит води.

Нагадаємо, в 2012 році бджоли напали на буддистських ченців на півночі Таїланду. Госпіталізували тоді більш ніж 70 осіб.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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