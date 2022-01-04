У Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників перед президентським палацом у Сантьяго, проте їх покусали бджоли.

Beekeepers in Chile brought around 60 beehives, which contained an estimated 10,000 bees, to the presidential palace in Santiago to protest the impacts of a long-term drought that scientists say is at least partly due to climate change | Read more: https://t.co/RVtwPk4gFj pic.twitter.com/no9l2ssP1G — RTÉ News (@rtenews) January 4, 2022

Про це повідомляє агентство SBSNews.

Пасічники взяли з собою 60 вуликів, у яких було 10 тисяч бджіл. Комахи вжалили сімох поліцейських, їх госпіталізували.

Четверо бджолярів після пікету були затримані.

У країні через тривалу посуху дуже постраждало бджільництво. Бджолярі вимагали від влади підтримки галузі: зокрема, підвищення ціни на мед або надання субсидій. Вони попросили про зустріч із президентом.

Представник міністерства сільського господарства в регіоні Сантьяго сказав, що уряд стурбований впливом посухи на бджіл. За його словами, вони вже надають допомогу 20 громадам, які мають серйозний дефіцит води.

Нагадаємо, в 2012 році бджоли напали на буддистських ченців на півночі Таїланду. Госпіталізували тоді більш ніж 70 осіб.