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У Багдаді запобігли двом атакам безпілотників із вибухівкою на війська США

Спроби нападів відбуваються у дні другої річниці вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

У Багдаді запобігли двом атакам безпілотників із вибухівкою на війська США
База США в Іраці (ілюстративне фото)
Фото: alhadath.net

У Багдаді повітряна оборона Іраку збила два безпілотники з вибухівкою, яку планували скинути на авіабазу Айн аль-Асад, де розміщені війська США. Про це повідомив офіційний представник міжнародної військової коаліції, пише Reuters.

Аналогічну атаку намагалися здійснити учора, коли іракські сили збили два безпілотники біля бази із американськими військовими неподалік аеропорту Багдада. Хто стоїть за підготовкою нападів – не повідомляється. 

Спроби нападів відбуваються у дні другої річниці вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, ліквідованого за розпорядженням тодішнього президента США Дональда Трампа. Тоді ж загинув заступник лідера Народних мобілізаційних сил Іраку Махді аль-Мухандіс.

Сулеймані був одним із найвпливовіших іранських генералів. Після його ліквідації відносини між США, Іраком та Іраном загострилися ще більше. У січні 2020 після вбивства Сулеймані Іран випустив ракети по американській авіабазі, розташованій поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і атакував базу американських коаліційних сил в Ербілі.

У січні 2021 суддя слідчого суду Багдада виписав ордер на арешт Дональда Трампа за обвинуваченням у вбивстві генерала Сулеймані та заступника лідера Народних мобілізаційних сил Іраку Махді аль-Мухандіса.

США очолюють міжнародну військову коаліцію, яка бореться з бойовиками ІДІЛ і Іраці та Сирії. База Айн аль-Асад – місце дислокації збройних сил Іраку і сил США. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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