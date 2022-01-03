Голова МЗС Німеччини відвідає США, говоритиме про Україну та Росію

Серед інших тем - майбутній діалог з Росією, клімат, зовнішня політика та зміцнення демократій.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу відвідає Вашингтон, де обговорить зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном та іншими політиками ряд тем, зокрема російсько-український конфлікт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника міністерства.

Серед інших тем першого офіційного візиту Бербок до Сполучених Штатів - майбутній діалог з Росією, клімат, зовнішня політика та зміцнення демократій, додав речник.

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца з питань зовнішньої політики також зустрінеться зі своїми російськими та французькими колегами цього тижня, повідомив на черговій пресконференції речник уряду Штеффен Гебестрейт.

За останніми даними, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі загрози ескалації до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада заявила, що держава без бою не здасться і вторгнення обернеться на криваві бої.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз.

Після засідання РНБО 30 грудня Данілов заявив, що українська влада наразі не бачить загрози до відкритої агресії з боку Російської Федерації.