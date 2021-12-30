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Для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз, – Данілов

Однак секретар РНБО нагадує, що загроза нового вторгнення є і триває вона з 2014 року. 

Для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз, – Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Переміщення російських військ поблизу кордону і на окупованих територіях України є, але вони не критичні. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було накопичено у три-пʼять разів більше, ніж є зараз.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив у інтервʼю "Настоящему времени".

Водночас він підкреслив, що загроза нової інтервенції все таки є, але вона існує постійно. 

"Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже сім років, і для нас не новина, що російські війська розташовані на території Донецької і Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни", – зазначив він.

Данілов додав, що найбільш небезпечними ділянками нині є районі Маріуполя і інші місця Донецької та Луганської областей. 

Секретар РНБО також вважає, що однією з цілей дій Росії були прямі перемовини з США, і ця ціль досягнута.

"Зараз, коли вона оголосила фактичний ультиматум США, фактичний ультиматум країнам НАТО, будемо спостерігати, як розвиватимуться події", – сказав він.

Данілов також вважає, що Путін хоче "зафіксувати" захоплення Росією Криму, тобто щоб Україна припинила існування в нинішніх кордонах.

"Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації добитися, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть у нього на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді, як варіант, може використати зброю, але ми до цього готові", – підкреслив секретар РНБО. 

Нагадаємо, за останніми даними, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 000 російських військ плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі згрози ще однієї хвилі агресії до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада ж нагадала, що держава без бою не здастся і вторгнення обернеться на криваві бої. 

7 грудня американський і російський президенти провели відеоперемовини. Після них РФ продовжила стягувати війська, а потім заявила фактичний ультиматум – не розширювати НАТО на схід, тобто не приймати ні Україну, ні Грузію, ні інші пострадянські держави.

НАТО і його члени окремо сказали, що Росія не має права вирішувати, куди вступати іншим державам. Водночас Штати погодилися на перемовини з Росією, перший раунд яких заплановано на 10 січня. А вже сьогодні, 30 грудня, особисті переговори мають провести Джо Байден і Володимир Путін. Ця розмова не планувалася і її анонс зʼявився раптово. Ще 28 грудня Байден не відповідав прямо на те, чи буде ще спілкуватися з президентом РФ найближчим часом. 

Американський президент також має намір зідзвонитися з Володимиром Зеленським. Поки що з українським президентом поговорив держсекретар Ентоні Блінкен – так само, як і перед минулими перемовинами Байдена з Путіним. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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