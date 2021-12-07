Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)

За планом Білого дому старт розмови було призначено на 17 годину за київським часом.

Президент США Джо Байден провів відеорозмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч була закритою, без трансляції медіа. Україна і стягування російських військ до кордонів є однією з найголовніших тем для обговорення.

Про початок розмови близько 17 години за Києвом повідомило російське державне медіа "РІА Новості". Трансляція переговорів не планувалася, заяви після закінчення – теж. Оновлено. Близько 19:10 повідомили про завершення відеоперемовин. Бесіда тривала трохи більше двох годин.

На початку конференції президенти РФ та США привітали один одного.

"На жаль, не довелося зустрітись на саміті Великої двадцятки. Але сподіваюся, наступного разу нам вдасться побачитися віч-на-віч", – зазначив Байден, якого цитує РБК.

Глави держав говорять захищеним відеозвʼязком, пише "Укрінформ" із посиланням на поширений Білим домом графік роботи американського президента. Байден веде перемовини зі ситуативної кімнати Білого дому. Путін говорить зі своєї резиденції в Сочі.

У Кремлі перед дзвінком говорили, що прориву після нього годі очікувати, і це "робоча розмова в дуже складний період", пише РБК з посиланням на заяву речника Путіна Дмитра Пєскова.

Фото: РБК Путін під час переговорів

Сьогоднішня розмова Байдена і Путіна стала їхніми першими прямими перемовинами з липня, коли президенти говорили телефоном після червневої особистої зустрічі.

Напередодні телефонного дзвінка американський президент поспілкувався з іншими лідерами країн "Квінт" – Німеччини, Франції, Великобританії та Італії. Президенти і очільники урядів закликали Росію повернутися до нормандського формату і висловили підтримку України.

Із президентом України говорив держсекретар США Ентоні Блінкен. Планується, що Байден також поговорить із Зеленським, але після бесіди з президентом РФ.

Розмови про підготовку перемовин між правителями США і РФ почали точитися на тлі нового стягування російських військ до українських кордонів. Нарощення контингенту, яке українська влада заперечувала, тепер підтверджується даними української і американської розвідок, про що говорять офіційно.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали, що РФ може збільшити свій контингент поблизу України та на її окупованих територіях до 175 000. Поки що він складає близько 94 000, але міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що назване американцями число стане реальним, якщо РФ продовжить звозити свою техніку і солдатів.

Росія, як зазвичай, спростовує наміри вторгнення в Україну і звинувачує НАТО в поганому впливі. Крім того, Кремль прямо заявив, що вимагає юридичних гарантій того, що НАТО "не розшириться на схід", – себто не зробить Україну частиною Альянсу. Путін назвав це "червоними лініями" для Росії. Байден у відповідь на це сказав, що жодні "червоні лінії" він не приймає.

Міноборони вважає, що Росія буде готовою до вторгнення наприкінці січня 2022 року.

Україна разом із партнерами розробляє санкційний механізм для стримування Росії від нової агресії. Держава наголошує, що йтиме дипломатичним шляхом, але закликає членів ЄС і НАТО у випадку вторгнення вжити максимально жорстких санкцій проти агресора.

Якими саме будуть ці санкції – достеменно невідомо, але світові ЗМІ з посиланнями на джерела писали про обмеження щодо банків та виробників енергії. Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері.

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці.

CNN повідомило, що обмежувальні заходи можуть стосуватися найближчого оточення Путіна, а також відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Bloomberg і Reuters – про санкції проти банків і обмеження на обмін рублів у долари і євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно повідомила, що Євросоюз готовий і до розширення існуючих санкцій проти Росії, і до введення нових.