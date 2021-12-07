Окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі, у тому числі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Новоалександрівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Південного ворог застосував міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, за даними розвідки, попри домовленості про відведення важкого озброєння, окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей посилюють підрозділи поблизу лінії зіткнення танками, БМП та важкою артилерією.