Наступник Меркель сподівається на відновлення роботи "нормандського формату"

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц, який 8 грудня стане новим канцлером, сподівається на відновлення ефективної роботи "нормандського формату".

Про це він сказав журналістам в вівторок.

"Потрібно зробити так, щоб "нормандський формат" знову діяв... Щодо іншого ми поставили собі за мету, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу. І ми будемо прагнути цього і надалі", - цитує Шольца видання "Інтерфакс-Україна".

Зараз переговори в "нормандському форматі" зайшли в глухий кут, за словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що остання зустріч лідерів країн Нормандського формату відбулася в грудні 2019. У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки", але реалізувати ці плани не вдалося.

11 жовтні канцлерка Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже два місяці, а вона досі не відбулась. МЗС України неодноразово заявляло, що російський міністр Сергій Лавров відмовляється від зустрічі в форматі "четвірки".

Учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія.