Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Києві чоловік видавав себе за співробітника СБУ і вимагав гроші від іноземців

Зі спільниками він погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

​У Києві чоловік видавав себе за співробітника СБУ і вимагав гроші від іноземців
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки разом із Нацполіцією та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури вручили підозру ще одному члену шахрайського угруповання, яке шантажувало іноземців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що чоловік видавав себе за нібито співробітника спецслужби і вимагав гроші від іноземців, що перебувають в Україні. Він зі спільниками погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Серед організаторів "схеми" - ще один громадянин України, який є уродженцем Сирійської Арабської Республіки.

"СБУ задокументувала, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Усе це нібито для того, щоб не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання грошей. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження триває. Воно відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27 (види співучасників); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, на початку серпня в Києві спіймали банду, яка вчиняла напади на іноземців.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також