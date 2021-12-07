Зі спільниками він погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Співробітники Служби безпеки разом із Нацполіцією та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури вручили підозру ще одному члену шахрайського угруповання, яке шантажувало іноземців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що чоловік видавав себе за нібито співробітника спецслужби і вимагав гроші від іноземців, що перебувають в Україні. Він зі спільниками погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Серед організаторів "схеми" - ще один громадянин України, який є уродженцем Сирійської Арабської Республіки.

"СБУ задокументувала, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Усе це нібито для того, щоб не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання грошей. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження триває. Воно відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27 (види співучасників); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, на початку серпня в Києві спіймали банду, яка вчиняла напади на іноземців.