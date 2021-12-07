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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому "кіборгу" Петру Полицяку

Солдат загинув внаслідок підриву опор ДАП у січні 2015 року. Йому було 22 роки.

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому "кіборгу" Петру Полицяку
Фото: memory.rv.ua

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Петру Полицяку, який загинув 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька.

Про це повідомляється в указі №620/2021 від 3 грудня.

Звання героя пов'язане з "особистою мужністю і героїзмом, виявленими у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Петро "Чорний" Полицяк народився 5 липня 1992 року в селі Борбин Млинівського району Рівненської області. Проходив службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді у Львові.

У 2015 році до останнього захищав новий термінал Донецького аеропорту і загинув у віці 22 років під завалами після другого підриву, вчиненого російськими окупаційними військами 20 січня 2015 року.

У травні 2015 року був посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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