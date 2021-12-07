Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому "кіборгу" Петру Полицяку

Солдат загинув внаслідок підриву опор ДАП у січні 2015 року. Йому було 22 роки.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Петру Полицяку, який загинув 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька.

Про це повідомляється в указі №620/2021 від 3 грудня.

Звання героя пов'язане з "особистою мужністю і героїзмом, виявленими у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Петро "Чорний" Полицяк народився 5 липня 1992 року в селі Борбин Млинівського району Рівненської області. Проходив службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді у Львові.

У 2015 році до останнього захищав новий термінал Донецького аеропорту і загинув у віці 22 років під завалами після другого підриву, вчиненого російськими окупаційними військами 20 січня 2015 року.

У травні 2015 року був посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".