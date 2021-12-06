У Руслана залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.

Фото: https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/ Руслан Ниров

Вчора, 5 грудня, на Донбасі загинув військовий із Львівщини, 35-річний Руслан Ниров. Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Бракує слів, аби передати, як складно писати ці кілька речень: прикра новина з фронту - загинув військовий із Львівщини Руслан Ниров. 35-річний захисник родом із села Семенівка, поблизу Пустомит. Загинув учора, 5 грудня. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді", - написав Козицький, не уточнивши причини смерті бійця.

За його словами, тіло військового планують привезти додому у середу, 8 грудня.

У Руслана залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Втім про втрати у зведенні штабу ООС за 5 грудня не повідомлялося.