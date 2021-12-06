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У Житомирській області в ДТП загинули батько і двоє дітей, мати у лікарні

Lanos на літній гумі попав під вантажівку.

Фото: Патрульна поліція

У неділю, 5 грудня, на дорозі "Київ - Чоп" в Житомирській області сталася ДТП, в якій загинув батько і двоє дітей. Їх мати в тяжкому стані потрапила до реанімації.

Про це повідомила пресслужба облуправління поліції.

За кермом автомобіля Daewoo Lanos знаходилась жінка, 26-річна житомирянка. На 142-му кілометрі дороги вона втратила керування, автомобіль виїхав на смугу зустрічну руху, де йому в бік врізався тягач DAF XF з напівпричепом.

Фото: Національна поліція

26-річний чоловік та двоє синів подружжя, п'яти і десяти років, загинули на місці пригоди. Жінку у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що пасажири автомобіля не були пристебнуті, діти їхали без крісел, а на колесах машини була літня гума.

"Лоб в лоб — саме ці ДТП одні з найстрашніших, що трапляються на дорогах. Дуже часто, навіть за умови дотримання правил особистої безпеки, після таких ДТП не виживають. Але, коли жодні із заходів не дотримані — шанси мізерні. Небезпека таких ДТП для водіїв і пасажирів дуже і дуже висока, навіть на невеликій швидкості", - написав він у фейсбуці.

Поліцейський закликав водіїв не ризикувати даремно і перед здійсненням маневру з виїздом на зустрічну смугу тричі переконатись у його безпечності.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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