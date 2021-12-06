Зеленський привітав військових та ветеранів із Днем ЗСУ

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем Збройних Сил України.

Текст привітання опубліковано на сайті Міністерства оборони.

"Шановні військовослужбовці, працівники Збройних Сил України! Дорогі ветерани! Щиро вітаю вас зі святом — Днем Збройних Сил України. Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю з дня створення національних Збройних Сил. Проте справжня історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть, і його звитяжний шлях нерозривно поєднаний з усіма історичними етапами становлення і розвитку Української держави. Увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога", – заявивив президент.

Зеленський зазначив, що українці пишаються своїми збройними силами, демонструють їм найвищий рівень довіри, адже саме українські воїни зберегли незалежність, за яку віками боролися наші пращури.

Президент наголосив, що сьогодні, в день професійного свята, військовослужбовці ЗСУ продовжують виконувати свою найважливішу місію – боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора.

"Від імені українського народу висловлюю вдячність особовому складу та ветеранам ЗСУ за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні. Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, незламності духу та нових перемог. Слава Збройним Силам України!" –йдеться у привітанні.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, між містами Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне проведуть телеміст у рамках святкування 30-річчя ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков також доєднався до челенджу "30 днів вдячності", присвяченого військовослужбовцям.