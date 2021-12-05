22 мільйони гривень задекларували гості Благодійного вечора і тихого аукціону на підтримку Українського католицького університету, який відбувся 4 грудня в Києві. Благодійники заснували 62 студентські стипендії, по одній – викладацькій, професорській та стипендію гостьового лектора.

14-й Благодійний вечір у столиці на підтримку УКУ об’єднав київських приятелів і благодійників університету, які спільно зібрали кошти для талановитих студентів, викладачів та розвиток університету. Почесними промовцями вечора стали народна артистка України, Герой України, лауреатка Шевченківської премії Ада Роговцева, Глава УГКЦ, Великий канцлер УКУ Блаженніший Святослав Шевчук, президент УКУ, архиєпископ і митрополит Філадельфійської архиєпархії УГКЦ Борис Ґудзяк. Темою вечора стало 30-ліття відновлення Незалежності України.

Звертаючись до присутніх, Блаженніший Святослав (Шевчук) зазначив: «Сьогодні наш доброчинний бенкет є дуже особливим. Нарешті можна один одному подати руку, можна усміхнутися. Дякую усім за те, що прийняли наше запрошення. Ми збираємо подібні вечори – щоб допомагати тим, хто в потребі. Бо це один зі способів як перейти найгірші періоди власного життя. Ті, хто діляться, не відчуватимуть нужди, їм не бракуватиме відчуття близькості Господа Бога і свого ближнього. Український католицький університет є найвищою сходинкою у дорозі християнського виховання. І я дякую, що ви підтримуєте УКУ, його студентів, нашу місію виховання нових поколінь на твердих основах: християнських, загальнолюдських, вічних цінностях».

Велика акторка, у чиєму серці любов до України – народна артистка України Ада Роговцева розповіла гостям благодійного вечора історію свого студентства та наголосила, що у житті важливо мати земних янголів і бути чесною людиною. «Мені здається, що усе наше людське життя – це дошукатися, додивитися, додумати, домріяти, до… до… до. Це те, що робить ваш університет і ці прекрасні люди. Мене в людях чіпляє небайдужість. Важливо у кожній людині побачити іскру: додивись, підтягни, постався до неї по-Божому, так як ви ставитеся до студентів в Українському католицькому університеті. Честь вам і хвала», – сказала Ада Роговцева.

Президент УКУ владика Борис Ґудзяк уже традиційно гостям Благодійного вечора дав настанову напередодні Різдва: «Щоб ми могли якнайкраще служити – потрібен мир у серцях. Сьогодні у ваших фірмах, містах, на наших вулицях потрібні люди, які йдуть з миром. Є коронавірус, війна, небезпека, тарифи, але не піддаваймося. Не дозвольмо, щоб це з’їдало нашу душу і в цьому уповаймо на Бога… Сьогодні УКУ хоче подарувати вам серце, мир і певність в довірі, спокій. Не тільки тому, що ви його щедро обдаровуєте, а й тому, що це наша спільна справа. Ми маємо нести у це місто, у кінці нашої країни, на фронт, у родини – певність, гідність, і робити це з великим миром у серці… Ви підтримуєте університет, який думає про такий трепет. Ви підтримуєте викладачів, які саме цим хочуть ділитися зі студентами, ви підтримуєте студентів, які хочуть цю місію нести у світ. За це всім вам честь і слава!».

Хто найкраще характеризує університет, як не його випускники? Цьогоріч своїми рефлексіями про УКУ ділилася сім’я Дідулів, яка нерозривно пов’язана з університетом. Петро Дідула працює зараз в УКУ і був серед перших, хто вступив до тоді ще Львівської богословської академії. Він не здогадувався, що стане батьком аж п’ятьох дітей і всі вони будуть вчитися в УКУ. Разом з донькою Мартою Петро розповів, як університет вплинув на життя їхньої родини. «Я тішусь, що мій університет є тим місцем, де не дають простих визначень. Це університет, де кожен студент отримує не лише академічні знання та прекрасне менторство, а й можливість досвідчити себе справжнього через служіння іншому. Тішусь, що моя сім’я заклала в мене зерно правди, а мій університет та середовище змогли проростити його і підтримати у всіх злетах і падіннях. Я дякую також вам, дорогі благодійники, за те, що ви є частиною вели