Під час публічної лекції у Київській школі економіки професор Ігор Галагіда представив проміжні результати дослідницької програми «Жертви українсько-польського протистояння 1939–1947 років», що реалізується в Українському католицькому університеті.

За його словами, станом на зараз упорядкували список з 28 451 українців, які стали жертвами українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни та повоєнний час, повідомляє кореспондент LB.ua.

Професор Галагіда зазначив, що дослідження триває: «Далі ми займаємося вивченням числа жертв серед поляків. Сподіваюсь, через якусь кількість років матимемо з 10 томів із переліком імен усіх жертв та кілька томів із переліком джерел. І ось тоді зможемо дискутувати».

Він також додав: "Польських жертв буде більше, це нам треба розуміти. Питання в тому, наскільки більше. 50, 60 тисяч? Гадаю, що буде близько 100 тисяч, але це ще маємо визначити."

Дослідницька програма «Жертви українсько-польського протистояння 1939–1947 років» реалізується в УКУ.

З 2018 року команда науковців з України та Польщі опрацьовує усноісторичні й архівні джерела, щоб укласти поіменні списки жертв—передусім українського населення Волині, Закерзоння та Галичини. Серед результатів — видання «Українські жертви польських вбивств під час німецько-польської війни 1939 р.» та «Погром: Грубешівщина, весна 1944 р. Документи й матеріали».

Ігор Галагіда — польський історик українського походження, професор габілітований, доктор Ґданського університету, координатор дослідницької програми «Жертви українсько-польського протистояння 1939–1947 років».

Також у події взяли участь Мирослав Чех — історик, журналіст, польський політик українського походження; Андрій Яремчук — кандидат історичних наук, викладач кафедри історії гуманітарного факультету Українського католицького університету. Модератор заходу: Антон Дробович — керівник Центру прав людини та меморіалізації війни KSE.