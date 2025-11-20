СБУ заочно повідомила про підозру окупаційному «ексміністру ДНР» і його спільникам у депортації 367 українських дітей

Фігуранти справи порушили вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

СБУ заочно повідомила про підозру окупаційному «ексміністру ДНР» і 4-м його спільникам, які депортували 367 українських дітей до РФ.

Як зазначає спецслужба, йдеться про громадянина РФ Михайла Кушакова – так званого «ексміністра освіти і науки ДНР» і чотирьох його спільників:

Ігоря Лизова – керівника «адміністрації Амвросіївського району «ДНР»;

Оксану Плотницьку – директора захопленої «Амвросіївської школи-інтернат № 4»;

Лілію Білик (Доскіну) – заступницю директора захопленої «Амвросіївської школи-інтернат № 4»;

Ірину Шетелю – очільницю захопленої «Вуглегірської спеціальної школи-інтернат № 6».

За матеріалами справи, 19 лютого 2022 року фігуранти за завданням кремля організували незаконне вивезення 223-х вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 та 11-х вихованців Докучаєвської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 27 до Курської області.

Того ж дня колаборанти депортували вже до Ростовської області ще 130 українських дітей. Цього разу – вихованців захопленої «Вуглегірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 6».

15 березня 2022 року, продовжуючи виконання злочинного умислу, вони депортували ще трьох вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 до Курської області.

За матеріалами справи, за сприяння представників держави-агресора 159 українських дітей із вказаних закладів передали під опіку до російських родин. Вони досі проживають на території РФ.

Таким чином, фігуранти справи порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів заочно повідомлено п’ятьом зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки ворожі поплічники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.