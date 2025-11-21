США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу обстріляв 6 населених пунктів Харківщини, є поранена

Також є пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Ворог за добу обстріляв 6 населених пунктів Харківщини, є поранена
Фото: З відкритих джерел

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області, повідомляє обласна адміністрація. 

Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Великобурлуцької громади постраждала 68-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 15 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю (с. Катеринівка);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове, с. Орілька), енергетичну, залізничну інфраструктуру (с. Герсеванівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 199 людей.

Залишилися 28 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 072 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.
