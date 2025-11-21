Ворог за добу обстріляв 6 населених пунктів Харківщини, є поранена

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області, повідомляє обласна адміністрація.
Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Великобурлуцької громади постраждала 68-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 15 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю (с. Катеринівка);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове, с. Орілька), енергетичну, залізничну інфраструктуру (с. Герсеванівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 199 людей.
Залишилися 28 людей.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 072 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.