Ворог за добу обстріляв 6 населених пунктів Харківщини, є поранена

Також є пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області, повідомляє обласна адміністрація.

Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Великобурлуцької громади постраждала 68-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

15 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю (с. Катеринівка);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове, с. Орілька), енергетичну, залізничну інфраструктуру (с. Герсеванівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 199 людей.

Залишилися 28 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 072 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.