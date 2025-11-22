За добу росіяни вбили одного цивільного на Донеччині

Упродовж доби, 21 листопада, російські окупанти вбили одного цивільного у Донецькій області, ще одного цивільного поранено.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За добу 21 листопада росіяни вбили одну людину у Голубівці, ще одна людина в області за добу дістала поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3736 загиблих і 8457 постраждалих. Інформація подана без урахування тимчасово захоплених Маріуполя та Волновахи.
- Вранці 20 листопада російські війська уразили дроном авто, що прямувало на евакуацію цивільних до Лиману Донецької області.