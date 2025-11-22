Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
За добу росіяни вбили одного цивільного на Донеччині

Також відомо про одного пораненого.

За добу росіяни вбили одного цивільного на Донеччині
пошкоджена маршрутка на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура

Упродовж доби, 21 листопада, російські окупанти вбили одного цивільного у Донецькій області, ще одного цивільного поранено.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу 21 листопада росіяни вбили одну людину у Голубівці, ще одна людина в області за добу дістала поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3736 загиблих і 8457 постраждалих. Інформація подана без урахування тимчасово захоплених Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін
