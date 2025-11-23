Сили ППО уночі знищили 69 із 98 ворожих дронів

Уночі 23 листопада РФ атакувала Україну 98 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 23 листопада (з 19:00 22 листопада) противник атакував 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф та Чауда - ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.