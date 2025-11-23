Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На Дніпропетровщині – двоє загиблих від російських обстрілів

Також росіяни поранили ще п’ятьох осіб.

На Дніпропетровщині – двоє загиблих від російських обстрілів
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: телеграм-канал Владислава Гайваненка

23 листопада у Марганці від російських обстрілів загинули двоє людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, у Нікопольському районі п'ятеро поранених. «Це 59-річний чоловік і жінки 21, 48, 52 та 69 років. Стан останньої лікарі оцінюють як важкий», - додав очільник області.

У населених пунктах сталося декілька пожежі. Понівечені майже десяток АЗС. Пошкоджені інфраструктура, дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, магазин, гараж. Побиті й автівки, господарські споруди, газопровід. 

Крім того, відомо, що у Дніпрі збільшилася кількість потерпілих через нічну атаку. На зараз їх 16.
