ГоловнаСуспільствоПодії

Посадовців регіонального управління Держпраці запідозрили в поборах з підприємців

За даними слідства, вони вимагали хабарі за безкоштовне навчання з охорони праці і безперешкодну реєстрацію декларацій. 

Посадовців регіонального управління Держпраці запідозрили в поборах з підприємців
Посадовців Держпраці запідозрили в поборах
Фото: поліція в Telegram

Голову Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці викрили в організації поборів. За даними ДБР і поліції, він залучив начальника управління інспекційної діяльності, його заступника та керівника приватної структури, що відповідав за навчання підприємців. 

За даними слідства, посадовці управління Держпраці, що діє в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, вимагали гроші за безоплатні послуги з навчання з охорони праці та видавали посвідчення працівникам без фактичного проходження курсів. Окремо вони брали плату за безперешкодну реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, який видається безплатно протягом 5 днів.

"Вони використовували спеціально визначені експертні організації. І якщо підприємець звертався до «неправильної» організації, чиновники штучно затягували розгляд на місяці", – повідомили в ДБР. 

В Офісі генпрокурора додали, що задокументували отримання неправомірної вигоди в 235 000 грн. 

Підозри отримали четверо людей:

  • начальник управління Державної служби з питань праці;
  • начальник та заступник начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці
  • директор одного з підприємств м. Івано-Франківська. 

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 -2 КК України.
