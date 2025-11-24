Посадовців регіонального управління Держпраці запідозрили в поборах з підприємців

За даними слідства, вони вимагали хабарі за безкоштовне навчання з охорони праці і безперешкодну реєстрацію декларацій.

Голову Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці викрили в організації поборів. За даними ДБР і поліції, він залучив начальника управління інспекційної діяльності, його заступника та керівника приватної структури, що відповідав за навчання підприємців.

За даними слідства, посадовці управління Держпраці, що діє в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, вимагали гроші за безоплатні послуги з навчання з охорони праці та видавали посвідчення працівникам без фактичного проходження курсів. Окремо вони брали плату за безперешкодну реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, який видається безплатно протягом 5 днів.

"Вони використовували спеціально визначені експертні організації. І якщо підприємець звертався до «неправильної» організації, чиновники штучно затягували розгляд на місяці", – повідомили в ДБР.

В Офісі генпрокурора додали, що задокументували отримання неправомірної вигоди в 235 000 грн.

Підозри отримали четверо людей:

начальник управління Державної служби з питань праці;

начальник та заступник начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

директор одного з підприємств м. Івано-Франківська.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 -2 КК України.